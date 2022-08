Debata z udziałem Marka Brzezinskiego oraz Rafała Trzaskowskiego rozpoczęła się chwilę po godzinie 17. Uczestników Campusu Polska Przyszłości ze sceny przywitali Barbara Nowacka oraz Sławomir Nitras.

Po chwili na scenie pojawił się również prezydent Warszawy. - Pytali nas rok temu, czy będzie to jedna edycja. Otóż nie. Ta edycja będzie jeszcze lepsza i będzie w całości dla was. Trudno było zdecydować się na to, kogo zaprosić - zaznaczył Trzaskowski.

Campus Polska Przyszłości. Brzezinski: Widzimy, co zrobiliście jako państwo

Jak podkreślił wiceszef PO, tematami Campusu Polska Przyszłości będzie m.in. Ukraina, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja, ale też kwestie ekologii i praw mniejszości. - Dziś natomiast zaczynamy od tego, co jest chyba najważniejsze. Będziemy mówić o bezpieczeństwie i relacjach polsko-amerykańskich - podkreślił Trzaskowski, po czym na scenę zaprosił ambasadora Marka Brzezinskiego.

- Witajcie młoda generacjo Polski. W imieniu Ameryki - dziekuję wam. Widzimy, co zrobiliście, jako państwo. Nie każdy umie to zrobić. W Ameryce pokazaliśmy to po bombardowaniu w Pearl Harbor - mówił ambasador USA w Polsce. - Pokazaliście, co to rola demokracji. Przyszłość jest wasza - dodał Brzezinski.

Jak dodał Rafał Trzaskowski, Polska musi pamiętać o swoich sojusznikach, którzy "gwarantują nasze przetrwanie". - Oni są na Zachodzie. Na Wschodzie jest Rosja, która zagraża naszej demokracji. Dlatego rola bezpieczeństwa jest dla nas tak istotna - podkreślił prezydent Warszawy.

Mark Brzezinski: Polska jest bezpieczna

We wprowadzeniu do debaty Rafał Trzaskowski mówił m.in. o roli Lecha Wałęsy w przemianach ustrojowych w Polsce po 1989 roku. Nie zabrakło też słów o ojcu ambasadora USA - Zbigniewie Brzeińskim, ale też byłym prezydentem USA Baracku Obamie.

- Spędziłem w tym pieknym kraju już siedem miesięcy. Widziałem przez ten okres, jak radzi sobie Polska. I wiem to, że Polska jest bezpieczna. Powiedział mi to amerykański głównodowodzący w Polsce. Amerykańscy żołnierze są gotowi do walki w Polsce w każdej sytuacji - zaznaczył amerykański ambasador. Brzeinski podkreślił też, że jego ojciec "był przyjacielem Polski". - On był nauczycielem. Uczył ludzi o tym, że kraj, miłość do ojczyzny jest ważniejsza niż cokowiek innego. I wy jesteście tego przykładem - zaznaczył dyplomata.

- Jak to się stało, że jesteśmy w tym miejscu, w którym teraz jestreśmy? To jest własnie rola Polski i jej zdolność do przemian. To moja odpowiedź - tłumaczył Brzezinski.

- Gdybym miał poprosić was, młodych, o jedną rzecz, to o to, byście wyszli do Europy, zroumieli Europejczyków. My - Amerykanie - nigdy was nie opuścimy, to jasne, ale wasi sąsiedzi również są bardzo istotni. Te relacje europejskie są bardzo ważne - kontynuował Brzezinski. Dodatł też: - Amerykę z Polską łączy szczególna więź, szczególne partnerstwo. Mamy tu 10 tys. żołnierzy. To my: Polacy i Amerykanie razem musimy brać udział w tej operacji związanej z sytuacją w Ukrainie.

Polityk zaznaczył też, że relacje Polski z USA w sprawach gospodarczych "kwitną jak nigdy", natomiast relacje personalne - w jego opinii - "nigdy nie były silniejsze".

Campus Polska Przyszłości. Rafał Trzaskowski a jego stosunki z USA

Jak informował reporter Interii Jakub Szczepański, w doborze gościa do debaty rozpoczynającej Campus Polska Przyszłości "nie ma nic przypadkowego".

"Co najmniej od marcowej wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce wiadomo, że w kwestii stosunków polsko-amerykańskich Trzaskowski w opozycji gra pierwsze skrzypce. I to nie tylko w kontaktach z demokratami" - pisze Szczepański.

Jak dowiedziała się Interia, to właśnie m.in. wizyta Rafała Trzaskowskiego w Stanach Zjednoczonych pomogła również zorganizować Campus Polska.

Campus Polska Przyszłości. Trzaskowski: Dyskusje nie będą jednostronne

Tuż przed rozpoczęciem Campusu Polska Przyszłości rozmawiał także Piotr Witwicki. W udzielonym Interii wywiadzie Trzaskowski zaznaczył, że jednym z tematów Campusu będzie rola "państwa opiekuńczego" w Polsce.

"Dziś państwo musi pomagać obywatelom, a nie notablom partyjnym. Dziś państwo PiS jest całkowicie dysfunkcjonalne" - mówił Rafał Trzaskowski.

Pytany o to, czy w panelu gospodarczym wystąpią sami eksperci kojarzeni ze środowiskiem liberalnym, wiceszef PO zapewnił, że "dyskusje na Campusie nie będą jednostronne". "Chyba pan nie pamięta, jak młodzi ludzie dyskutowali z Balcerowiczem rok temu. Zapraszając gości, kierowaliśmy się tym, co nam powiedzieli młodzi ludzie w ankietach, które wypełniali w procesie rekrutacji. Tam się pojawiło zapotrzebowanie na rozmowy z bardzo różnymi środowiskami" - tłumaczył Trzaskowski.