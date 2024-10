"To manipulacja, a nagrania są wyrwane z kontekstu" - oceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, odnosząc się do nagrania rozmowy między ministrem Dariuszem Wieczorkiem a rektorem Publicznej Uczelni Zawodowej w Grudziądzu, Bogusławem Kopką. Osobne oświadczenie wydał prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. Do sprawy odniósł się również rektor Kopka.