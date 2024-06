- W niedzielę mamy Radę Krajową , będziemy dyskutować na ten temat. Dla nas najważniejsze jest zadbanie o to, żeby ten proces, niezależnie od tego, gdzie nas doprowadzi, był po prostu demokratyczny i żebyśmy uwzględnili głosy wszystkich radnych. Ale tak, jak rozmawiam z ludźmi, to nie jest kompletnie wykluczone , że skończy się właśnie w ten sposób - powiedziała Zawisza.

Rozłam w Lewicy na horyzoncie? "Nie można tego wykluczyć"

Członkini Prezydium Rady Krajowej Razem podkreśliła, że warto spróbować przekonać Nową Lewicę do tego, żeby będąc w rządzie, mocniej walczyła o wprowadzenie takich postulatów, jak podwyższenie wynagrodzeń w budżetówce czy wydatkowanie 8 proc. PKB na ochronę zdrowia. Dodała, że to część konkretów, których brak sprawia, że umowa koalicyjna jest "tak ogólna, że każdy widzi tam coś innego".

- W związku z tym ten rząd nie realizuje rzeczy, co do których się zobowiązał, ponieważ każdy w tej umowie koalicyjnej widzi jakiś inny kierunek i prowadzi to do sytuacji, w której naprawdę coraz częściej słyszę na ulicy, że jeśli ten rząd będzie postępował tak, jak postępuje, to za trzy lata Prawo i Sprawiedliwość wróci do władzy - oceniła posłanka partii Razem.