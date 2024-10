Lewica podzielona. Razem opuszcza klub parlamentarny. Fala komentarzy

"Nie jestem z tego powodu szczęśliwa. Zatem nie mówię, żegnajcie (...), tylko do widzenia . Bo widzieć się będziemy nieraz" - napisała Anna Maria Żukowska , wymieniając nazwiska odchodzących z klubu posłanek i posłów. "Oby wasze decyzje przyniosły wam spokój i zadowolenie!" - dodała.

Podobny komentarz wystosował Robert Biedroń , współprzewodniczący Nowej Lewicy . "Powodzenia! To nie żegnajcie, ale - mam nadzieję - do zobaczenia!" - napisał krótko europoseł.

Razem opuszcza klub Lewicy. Krytyczny komentarz Tomasza Treli

Do rozłamu odniósł się również europoseł Lewicy Krzysztof Śmiszek . Jak stwierdził na platformie X, parlamentarzyści podjęli decyzję, do której mieli prawo.

W innym tonie wypowiedział się natomiast wiceprzewodniczący klubu Tomasz Trela. Zapytany przez Interię o komentarz do decyzji partii Razem i do słów Adriana Zandberga, który stwierdził, że "rząd Donalda Tuska zawiódł ludzi i zawodzi kolejne grupy rodaków", odesłał nas do swojego wpisu w mediach społecznościowych, który brzmi: "PiS RAZEM z Konfederacją".