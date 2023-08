Rosyjskie manewry na Bałtyku. A. Duda: Polska marynarka w stanie gotowości

- W oczywisty sposób wiążemy to z wojną w Ukrainie, jak również z działaniami, które Rosja prowadzi przy naszych wschodnich granicach, myślę tutaj o obecności Grupy Wagnera na Białorusi. (...) Nie mamy żadnych wątpliwości, że te działania, które prowadzą są sterowane przez władze rosyjskie, w związku z powyższym traktujemy to jako formułę rosyjskiego zagrożenia, być może próbą odwrócenia uwagi są toczące się manewry (na Bałtyku - red.) Skala tych manewrów jest duża - mówił prezydent Andrzej Duda.

A. Duda: Trwa czuwanie nad bezpieczeństwem

Jak podkreślił, sytuacja jest stale monitorowa, a "marynarka wojenna jest w stanie odpowiedniej do sytuacji gotowości".

Prezydent RP podał również, że Polska jest w trakcie modernizacji marynarki wojennej. - Bardzo się cieszę, że w ciągu ostatnich lat te procesy modernizacyjne postąpiły, że mamy trzy nowe niszczyciele min typu Kormoran , które już są w służbie. Kolejne trzy będą budowane i w najbliższych latach oddawane do dyspozycji - podkreślił polski przywódca podczas konferencji w Gdyni.

Prezydent zapewnia: Żaden ruch rosyjskiej marynarki wojennej nie uchodzi naszej uwadze

- W najbliższych dniach rozpoczynamy budowę pod całkowicie nowe fregaty, które będą realizowane w ramach programu "Miecznik" - poinformował Andrzej Duda i podkreślił, że będą one budowane w polskiej stoczni "we współpracy w Wielką Brytanią". Prezydent wspomniał również, że w planach jest zakup okrętów podwodnych, które miałby służyć marynarce w naszym kraju.

Odwołana konferencja w Gdyni

Chociaż około godz. 15 pojawiła się informacja, że prezydencki samolot Boeing 737-86X kieruje się na lotnisko zapasowe w Gdańsku, niedługo później poinformowano, że maszyna zawróciła do stolicy. Do zgromadzonych przedstawicieli mediów wyszedł szef BBN Jacek Siewiera, który zakomunikował: - Delegacja pana prezydenta była w drodze na miejsce. Nad portem lotniczym Kossakowo w Gdyni wykonywała czterokrotne podejście do lądowania.