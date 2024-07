- Najbardziej poruszyła mnie historia z panem Szmydtem , który rozpoczynał z sędzią Cichockim rozmowę werbunkową w kontekście Rosji czy wyjazdu na Białoruś w okresie, w którym miał dostęp do poważnych tajemnic państwowych , dotyczących służb specjalnych i obywateli. (...) To znaczy, że dwóch obecnych członków aktywnie zabiegało o to, żeby pan Szmydt miał dostęp do danych wszystkich Polaków zgromadzonych w sądach - wyjaśnił Giertych.

Roman Giertych rozlicza się z KRS. "Współpracowali ze szpiegiem"

- To są ludzie, którzy nie mają żadnego umocowania prawnego, przesiadując w tym budynku - stwierdził, dodając, że należy "przestać im płacić i nie wpuszczać do siedziby KRS". - Nie możemy dopuszczać, żeby osoby z orzeczeniem sądu, że nie są członkami KRS, pobierały świadczenia, udawały swoje funkcje. Zwłaszcza, gdy mamy podejrzenia, że te osoby świadomie lub nie współpracowały ze szpiegiem rosyjskim - dodał Giertych.

Pytany, czy można przypuszczać, że byli inni sędziowie, których udało się "zwerbować", odparł, że po tym, co powiedział wczoraj nowy sygnalista, jest to możliwe. - Jeżeli (sędzia Szmydt - red.) jemu (sędzi Cichockiemu - red.) to proponował, a obracał się w środowisku, w którym dostęp do informacji ściśle tajnych była powszechna, sądzę, że innym też mógł to proponować - stwierdził Giertych.