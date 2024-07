Arkadiusz Cichocki to były prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach i jak sam stwierdził, znajomy zbiegłego na Białoruś byłego sędziego Tomasza Szmydta i jego żony "Małej Emi". Cała trójka była łączona z tzw. aferą hejterską grupy sędziów .

"Mam jeszcze pięciu sygnalistów". Roman Giertych ostrzega

O sprawie sygnalistów mówił w czwartek w programie TVP Info Roman Giertych . Szef zespołu ds. rozliczeń PiS, zapytany dlaczego ujawnił kolejnego ze swoich sygnalistów na trwającym posiedzeniu Sejmu, choć miało to mieć miejsce dopiero po wakacjach, nie zaprzeczył, że chodziło o "efektowne zakończenie" .

Pytany o motywacje występującego w czwartek na posiedzeniu zespołu ds. rozliczeń PiS sędziego Arkadiusza Cichockiego stwierdził, że nie wyklucza, że "chce on uniknąć odsiadki".

- To samo było z Tomaszem Mrazem (kluczowy świadek w sprawie nieprawidłowości do jakich miało dochodzić w Funduszu Sprawiedliwości - red.), ale taki mamy system prawny, który preferuje tych, którzy zgłaszają się do organów ścigania jako pierwsi - wyjaśnił.