Resort wskazuje sprawców cyberataków w Polsce. Mowa o najgorszym scenariuszu

Cyberataki w Polsce. "Możemy je liczyć w tysiącach"

Cyberatak na infrastrukturę krytyczną? "Nie można wykluczyć"

Resort cyfryzacji apeluje, by zachować czujność w sieci, nie klikać w żadne podejrzane linki ani nie logować się do stron, których nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Wszelkie incydenty bądź próby wyłudzenia informacji, danych czy pieniędzy należy zgłaszać na adres mailowy cert@cert.pl lub wysyłając SMS pod numer 8080 .

Zagrożenie ze strony Rosji rośnie. Cyberataki, presja na granicy

W ostatnich dniach głośno było także o rosyjskim balonie, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną z obwodu królewieckiego. To także nie pierwsza taka sytuacja. Do podobnych dochodziło także w marcu. Wówczas pojawiły się podejrzenia, że są to urządzenia szpiegowskie. Po zbadaniu obiektów okazało się, że są to wyłącznie balony meteorologiczne.