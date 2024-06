- Współpracujemy z innymi krajami, aby znaleźć odpowiedź na to działanie - dodał.

Okazuje się, że Szwecja to niejedyny kraj, który w ostatnim czasie, skarży się do międzynarodowych instytucji w sprawie cyberataków na sieci satelitarne. Do ITU, czyli międzynarodowej organizacji koordynującej współdzielenie częstotliwości radiowych i orbit satelitarnych, wpłynęły także wnioski od przedstawicieli Francji, Holandii i Luksemburga.