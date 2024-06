Wydano nakazy aresztowania Siergieja Szojgu i Walerija Gierasimowa

Jak czytamy w komunikacie Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, nakazy aresztowania wobec Siergieja Szojgu oraz Walerija Gierasimowa wydano "w kontekście sytuacji w Ukrainie w związku z domniemanymi zbrodniami popełnionymi co najmniej od 10 października 2022 roku do co najmniej 9 marca 2023 roku".