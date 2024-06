"Dopadniemy ich". Donald Tusk zapowiada walkę z fentanylem

- Fentanyl. Duch. Żuromin. To słowa, symbole tej trucizny XXI wieku , jakim jest właśnie fentanyl i innego typu narkotyki, które zbierają śmiertelne żniwo na całym świecie i zaczynają także w Polsce - powiedział premier w nagraniu zatytułowanym "Dopadniemy ich".

- To jedno zdanie " musicie ich dopaść ", ono będzie towarzyszyło naszej pracy każdego dnia. Nikt, kto w Polsce zajmuje się tym przeklętym biznesem narkotykowym, nie pozostanie bezpieczny - zapewnił szef rządu.

"Żuromiński duch" w rękach policji. Główny podejrzany w sprawie handlu fentanylem

Wtorkowe nagranie premiera zostało opublikowane kilka godzin po zatrzymaniu "żuromińskiego ducha" oraz czterech innych osób podejrzanych o handel fentalnylem (jedna z nich została zwolniona, będzie zeznawać w charakterze świadka - red.). To silny opioidowy lek stosowany np. w uśmierzaniu bólu podczas terapii onkologicznej.

Choć jest on dostępny wyłącznie na receptę, to nad Wisłą powoli staje się coraz bardziej popularnym środkiem do odurzania się. Od połowy czerwca Centrum e-zdrowia monitoruje codziennie preskrypcję leków psychotropowych i narkotycznych, w tym fentanylu, bo w obrocie jest coraz więcej takich recept.