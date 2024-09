- Samorząd jest ważnym filarem demokratycznego państwa polskiego. Zbudowanie polski samorządowej to esencja tego wszystkiego, co powinno być blisko ludzi. Między innymi takich ważnych spraw jak bezpieczeństwo i obronność - tłumaczył w warszawskim hotelu minister obrony narodowej.

Ustawa o obronie ojczyzny. Ważna deklaracja dla samorządów

Koniec z dwukadencyjnością? Władysław Kosiniak-Kamysz: Zapisy powinny być wycofane

Polityk przypomniał, że ostatnia elekcja lokalna odbywała się w trakcie maratonu wyborczego, co nie było łatwe dla wszystkich, jednak w kwietniu doszło do "fluktuacji i wymiany", a do lokalnych wspólnot "napłynęła nowa krew".