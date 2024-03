Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wziął udział we wspólnej konferencji prasowej z szefem MON Władysławem Kosniakiem- Kamyszem na temat miejskich schronów. Minister mówił, że rocznica wstąpienia Polski do NATO to dobra okazja do debaty o bezpieczeństwie. Dodał, że zagrożenia są obecnie największe od czasów dołączenia naszego kraju do Sojuszu oraz zakończenia zimnej wojny.