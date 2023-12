Kiedy mężczyzna próbował wejść do budynku, mówiąc, że jest pracownikiem, zatrzymał go polityk PiS, który nalegał, aby ten się wylegitymował. - Proszę pokazać dokumenty - mówił Macierewicz. Pracownik PAP wyciągnął przepustkę, którą pokazał ochroniarzom. Po sprawdzeniu legitymacji mężczyzna mógł i próbował przejść, jednak na drodze ponownie stanął mu poseł PiS .

Przepychanka w siedzibie PAP. Antoni Macierewicz nie chciał przepuścić pracownika

Na korytarzu w gmachu PAP obecna była także europarlamentarzystka Anna Fotyga, która stwierdziła, że ona nie wchodzi, a jedynie "pilnuje drzwi". Macierewicz próbował zatrzymać pracownika Polskiej Agencji Prasowej, mimo że ochrona zgodziła się na jego wejście . Kiedy mężczyzna po raz kolejny próbował dostać się do drzwi, między nim a politykiem PiS doszło do małej przepychanki, na skutek której Macierewicz oblał się kawą.

- Proszę nie popychać pana ministra - padło w stronę pracownika, który na to odparł: - Proszę mi nie utrudniać pracy. Ochrona próbowała wytłumaczyć Macierewiczowi, że mężczyzna jest pracownikiem i ma prawo wejść do siedziby. - Jestem posłem, który tutaj sprawdza, co się dzieje - zwrócił się do pracownika polityk i ponownie nalegał, aby ten się wylegitymował, mimo że chwilę wcześniej pokazał dokumenty ochronie.