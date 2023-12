Na filmie widzimy sprzeczkę, przekrzykujących się ludzi, którzy chcą powstrzymać wchodzącego do jednego z gabinetów mężczyznę. "Co, Ty robisz" czy "Posła bije" - słyszymy na 22-sekundowym nagraniu.

Transmisję w TVP Info rozpoczęto także chwilę po 12 w mediach społecznościowych. Na filmie widzimy, jak operator podchodzi do mężczyzn, którzy pojawili się na korytarzach TVP i pyta, czy są pracownikami stacji. W kolejnych sekundach widzimy próbę wejścia do jednego z gabinetu. - Dlaczego się tak państwo wpychają - pyta kobieta. Następnie dochodzi o sprzeczki, a jeden z mężczyzn staje w obronie kobiety, która - jego zdaniem - była szarpana.

- Czy wy tam przetrzymujecie prezesa? - pyta jeden z nagrywających i argumentuje, że chce wejść do gabinetu. Po chwili nagrywający wchodzą do pomieszczenia. Następnie pracownik stacji podchodzi do jednego z mężczyzn i pyta kim on jest. - Ja jestem przewodniczącym rady nadzorczej - odpowiada adwokat Piotr Zemła i proponuje, by umówić się na spotkanie przed budynkiem, gdzie odpowie na wszystkie pytania.