Przepychanka przed pomnikiem smoleńskim. W roli głównej Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński przed pomnikiem smoleńskim

Przepychanki przed pomnikiem smoleńskim. "Nie dał rady"

Wkrótce po zakończeniu uroczystości na placu ponownie pojawił się Jarosław Kaczyński, który prawdopodobnie chciał zabrać wieniec. Na miejscu czekali aktywiści i policja. Doszło do spięcia między prezesem PiS a protestującymi, którzy szybko zostali odgrodzeniu przez funkcjonariuszy. Na miejscu obecni byli także policyjni negocjatorzy.

Nie był to pierwszy raz, kiedy w rocznicę katatrofy smoleńskiej doszło do spięcia. W kwietniu Jarosław Kaczyński z zabrał złożony przed pomnikiem wieciec. W związku z wydarzeniami na początku maja do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu prezesa PiS.