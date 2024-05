"Policja robi swoje, nawet jeśli nie jest to tak "spektakularne i widowiskowe", jak niektórzy by oczekiwali. Bezkarność PiS się skończyła. I tak pozostanie" - zapewnił w krótkim wpisie szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

O wniosku o uchylenie immunitetu Kaczyńskiemu poinformowało w środę rano RMF FM. Jak napisano, wniosek trafił już do Sejmu.

Immunitet Jarosława Kaczyńskiego. Marcin Kierwiński reaguje na doniesienia mediów

Do zniszczenia i kradzieży wieńca miało dojść 10 kwietnia bieżącego roku w trakcie obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie. Wtedy też o "incydencie" informowała stołeczna policja.

"Dzisiaj (10 kwietnia - red.) na pl. Piłsudskiego przy Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej doszło do incydentu z udziałem parlamentarzysty , który zabrał wieniec złożony w tym miejscu przez inną osobę" - powiadomiono w komunikacie, zaznaczając, że dalsze czynności będą realizowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Incydent na 14. rocznicy katastrofy smoleńskiej z udziałem prezesa PiS

"Z uwagi na to, że całe zajście zostało nagrane, a parlamentarzysta jest osobą powszechnie znaną, jego zatrzymanie nie było niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania" - podkreślono.

Na wspomnianych nagraniach widać, jak Jarosław Kaczyński próbuje przy użyciu ostrego narzędzia uszkodzić wieniec złożony pod monumentem. Gdy mu się to nie udaje, zabiera go w całości.

- Niech mi pan nie mówi, że ja nie mogę czegoś, co w sposób skrajny, bezczelny, putinowski obraża mojego brata, rozmontować - powiedział Kaczyński do mundurowego. Ten pouczał go, że nie powinien niszczyć tabliczki, bo popełnia wykroczenie.