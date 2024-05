Jarosław Kaczyński spotkał się z rolnikami. Zapowiada walkę z Zielonym Ładem

Do rolników protestujących w Sejmie wyszedł Jarosław Kaczyński . Prezes PiS rozmawiał z przedstawicielem i zaproponował spotkanie poza kamerami.

- Warto porozmawiać tak nie przy kamerach [...] Oczywiście nie mamy nic do ukrycia, ale polityka ma zawsze, a tutaj się od niej nie ucieknie. Trzeba wybrać metodę walki z Zielonym Ładem i trzeba wybrać metodę walki z Zielonym Ładem- powiedział Jarosław Kaczyński.

Protesty w Sejmie. Jarosław Kaczyński spotkał się z rolnikami

- Protestowaliśmy przeciwko PiS-owi tak samo , jako zwykli rolnicy. Przeciwko piątce Kaczyńskiego. I jaka była różnica? Różnica była podstawowa, że z nami rozmawiano, że zatrzymaliśmy tę "piątkę". To zostało cofnięte, zamrożone - powiedział przedstawiciel protestujących.

Rolnicy domagają się zniesienia Zielonego Ład u i zatrzymania importu zboża z Ukrainy i Ameryki Południowej. Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej powiedział, że wiąże się to z pewnymi trudnościami.

- Dowiedzieliśmy się od nich, że dla nich sprawą numer jeden, najbardziej podstawową, jest wyeliminowanie tej niesprawiedliwej, nieuczciwej konkurencji. A to się wiąże z bardzo trudnym przedsięwzięciem. I to są różne trudności i moralne, i polityczne - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński deklaruje sprzeciw wobec Zielonego Ładu

Jarosław Kaczyński dodał, że rolnicy w Sejmie wyrazili też sprzeciw wobec Zielonego Ładu. Powiedział, że PiS w pełni popiera te postulaty, ponieważ zaproponowane zmiany doprowadzą do tego, że "polskie rolnictwo znajdzie się najpierw w bardzo głębokim kryzysie, a w perspektywie będzie zanikało".

- Z naszej strony to ma pełne poparcie. Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi i to nie taktycznie, tylko zasadniczo. W związku z tym, że jutro jest demonstracja, to weźmiemy w niej udział, nie jako formacja polityczna, tylko jako obywatele - przekonywał.