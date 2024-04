Incydent z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. Jest komunikat policji

"Dzisiaj na pl. Piłsudskiego przy Pomniku Ofiar Tragedii Smoleńskiej doszło do incydentu z udziałem parlamentarzysty, który zabrał wieniec złożony w tym miejscu przez inną osobę" - przekazał rzecznik prasowy KSP podinsp. Robert Szumiata .

Po południu prezes PiS ponownie pojawił się przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej. W sieci pojawiły się nagrania, na których Jarosław Kaczyński próbuje przy użyciu ostrego narzędzia uszkodzić wieniec złożony pod monumentem. Gdy mu się to nie udało, zabrał go w całości. Na nagraniu słychać okrzyki: "Jarosław Kaczyński to złodziej" i "brawo prezesie".