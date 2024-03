Podczas poniedziałkowej sejmowej komisji śledczej ds. przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych Przemysław Czarnek poprosił o wyświetlenie filmów . Miały być podstawą jego pytania do byłego wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Artura Sobonia .

- To nie jest filmowy klub dyskusyjny, gdzie pan przynosi filmik i chce go wyświetlić. Tym bardziej, że filmy nie nawiązują do przesłuchania świadka - stwierdził przewodniczący Dariusz Joński.