Jarosław Kaczyński przed rozpoczęciem zeznań stwierdził m.in. że "nie może złożyć przyrzeczenia bo nie może powiedzieć wszystkiego, co wie". Polityk przekonywał, że musi wcześniej uzyskać specjalną zgodę premiera Donalda Tuska .

Choć wśród członków komisji pojawiły się wątpliwości co do tego, czy zeznania Kaczyńskiego będą wiążące, to prowadząca Magdalena Sroka nie zdecydowała się na zasięgnięcie opinii obecnych na sali prawników i kontynuowała posiedzenie.