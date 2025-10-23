W skrócie Przez dwa lata orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie były publikowane w oficjalnych dziennikach państwowych.

Koalicja rządząca planuje wskazać nowych sędziów do TK, bo kadencja części dotychczasowych dobiega końca.

W Sejmie przepadły wcześniejsze kandydatury zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość.

Trybunał liczy obecnie 11 zamiast 15 sędziów, a już w grudniu z TK odejdą dwie kolejne osoby.

W grudniu 2024 roku rząd Donalda Tuska podjął uchwałę, że nie będzie publikował orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. "Nie ma zgody na funkcjonowanie organów państwa, które zostały powołane i obsadzone z pogwałceniem fundamentalnych zasad ustrojowych III Rzeczypospolitej" - pisał wówczas na platformie X minister Maciej Berek.

Koalicja 15 Października wskazywała na wadliwość wyboru części sędziów, nazywając ich "dublerami". Kadencja nieuznawanych przez rządową większość sędziów skończyła się, a w TK jest kilka wakatów.

Od końca kwietnia Trybunał liczy 11 sędziów na 15 przewidzianych stanowisk. W grudniu odejdą dwie kolejne osoby. W konsekwencji w niedługim czasie sędziowie wskazani przez obecnie rządzących mogliby stanowić większość w tym gremium.

Koalicja rządząca chce wybrać sędziów do TK. Zapowiedź Piotra Zgorzelskiego

Dotychczas koalicja rządząca nie decydowała się na wybór nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie przepadły kandydatury zgłaszane przez Prawo i Sprawiedliwość. Największa partia opozycyjna chciała osadzić w TK Marka Asta oraz Artura Kotowskiego.

Wkrótce dojdzie do przełomu, o czym poinformował w czwartek rano wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. "W tym roku rozpocznie się proces wybierania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To ustalenie koalicyjne" - napisał na platformie X przedstawiciel PSL.

Zgorzelski nie podał więcej szczegółów. Wiadomo, że w grudniu, przed upływem kadencji, ze stanowiska odejdzie sędzia Krystyna Pawłowicz. W oficjalnym oświadczeniu oznajmiła, że w ciągu sześciu lat pełnienia urzędu w alejach Szucha dochodziło do "aktów nienawiści, które wpłynęły na jej zdrowie".

Trybunał Konstytucyjny. Kto może wystąpić z wnioskiem do TK?

Trybunał Konstytucyjny bada zgodność ustaw z konstytucją. Z wnioskiem do tego organu mogą wystąpić m.in. prezydent, grupa posłów i senatorów, premier czy Rzecznik Praw Obywatelskich.

TK został powołany w 1982 roku. Cztery lata później rozpoczął swoją działalność. Na czele tego gremium od grudnia 2024 roku stoi Bogdan Święczkowski.

