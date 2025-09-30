W skrócie Prokurator Generalny złożył wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w związku ze sprawą Pegasusa.

Święczkowski odpiera zarzuty, twierdząc, że wszystkie jego działania były zgodne z prawem i kompetencjami wynikającymi z ustawy.

Według Święczkowskiego wnioski Waldemara Żurka są bezpodstawne, niepoparte dowodami i wynikają z nieznajomości prawa przez Prokuratora Generalnego.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak przekazała, że Prokurator Generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Bogdana Święczkowskiego.

Sprawa - według śledczych - ma związek z kwestią używania oprogramowania Pegasus i zleceniem "inwigilacji Romana Giertycha".

Wniosek o uchylenie immunitetu. Święczkowski zabrał głos

We wtorek oświadczenie w sprawie wydał prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski.

Według niego wniosek ministra Żurka to "gorsząca polityczna hucpa uwłaczająca przedstawicielowi rządu, który ją podejmuje". Dodał, że "wynika z kompromitującej Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego nieznajomości prawa".

"Wszelkie decyzje i polecenia wydawane przeze mnie w czasie, gdy pełniłem funkcję Prokuratora Krajowego, były zgodne z prawem i mieściły się w kompetencjach przyznanych mi przez ustawę Prawo o prokuraturze" - napisał Święczkowski.

Jak dodał, prokurator, o którym mowa we wniosku "był w pełni uprawniony do podejmowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, do czego zgodnie z przepisami został pisemnie upoważniony" przez Święczkowskiego.

Bogdan Święczkowski: Wnioski Prokuratora Generalnego bezpodstawne

"Zgodnie z art. 57 § 2 ustawy Prawo o prokuraturze m. in. Prokurator Krajowy sprawuje kontrolę nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi poprzez wgląd w materiały zgromadzone w toku kontroli operacyjnej bez żadnych wyłączeń czy wyjątków. Kontrola ta została przeprowadzona w sposób prawidłowy i zgodnie z jej celami" - zapewnia Święczkowski.

"Ustawa o ochronie informacji niejawnych umożliwia sporządzenie m. in. w prokuraturze kopii materiałów niejawnych przekazanych do kontroli. Została ona następnie komisyjnie zniszczona" - dodał.

Bogdan Święczkowski stwierdził, że w związku z powyższym wnioski, które złożył Waldemar Żurek wobec niego i prok. Pawła Wilkoszewskiego są "całkowicie bezprzedmiotowe i niepoparte żadnymi dowodami".

"Wydarzenia": Do dziewięciu razy sztuka. Ziobro stanął przed sejmową komisją Polsat News