Awantura w Trybunale Stanu. Nowy ruch ministra sprawiedliwości

Dawid Kryska

Dawid Kryska

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek wystąpił do Prokuratora Krajowego o pilną informację, czy prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze ws. "stosowania przemocy i gróźb bezprawnych" wobec sędziów Trybunału Stanu. Chodzi o posiedzenie gremium dotyczące immunitetu Małgorzaty Manowskiej, podczas którego doszło do awantury między sędziami.

Awantura w Trybunale Stanu. Nowy ruch ministra Waldemara Żurka
Awantura w Trybunale Stanu. Nowy ruch ministra Waldemara ŻurkaPolsat News / Leszek Szymański PAP

W skrócie

  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek domaga się informacji od prokuratury na temat postępowania związanego z przemocą i groźbami wobec sędziów Trybunału Stanu.
  • Obrady dotyczące immunitetu Małgorzaty Manowskiej przerodziły się w burzliwą kłótnię i fizyczne incydenty między sędziami.
  • Dyskusja skupiła się na wyłączeniu aż 12 sędziów z orzekania, co doprowadziło do paraliżu prac Trybunału.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniło, że sprawa dotyczy postępowania związanego z rozpoznaniem wniosku o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej, a także naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Trybunału Stanu adw. Marcina Radwana Röhrenschefa podczas posiedzenia w Trybunale Stanu.

Awantura w Trybunale Stanu. "Zachowanie urągające przyzwoitości"

"Zachowanie sędziego Andrzejewskiego było nie tylko kompromitujące i urągające przyzwoitości, ale też zwyczajnie agresywne i upokarzające względem odepchniętego sędziego. Takie sytuacje powinna ocenić prokuratura w kontekście obowiązujących przepisów" - podkreślił cytowany w komunikacie minister Waldemar Żurek.

Zobacz również:

Jacek Dubois odniósł się do umorzenia sprawy Małgorzaty Manowskiej
Polska

Wiceprzewodniczący Trybunału Stanu zapowiada kolejne kroki. Chodzi o regulamin

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    "W pełni popieram zapowiedzianą dziś formalną inicjatywę wykluczanych sędziów o posiedzenie Trybunału Stanu w pełnym składzie. Między innymi w intencji uporządkowania regulaminu prac Trybunału. Ostatnie obrady w trzyosobowym składzie to działanie całkowicie bezprawne. Trybunał nie może zostać sparaliżowany i zniszczony, jak neoKRS czy Trybunał Konstytucyjny" - dodał Waldemar Żurek w piśmie.

    Minister sprawiedliwości podkreślił, że wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie fizycznej agresji nie wymaga inicjatywy ze strony poszkodowanych sędziów.

    "Czynności podejmowane przez prokuraturę z urzędu powinny mieć na celu zagwarantowanie stabilności funkcjonowania Trybunału Stanu oraz ochronę jego autorytetu jako konstytucyjnego organu państwowego" - podkreślono w komunikacie.

    Immunitet Małgorzaty Manowskiej. Burzliwe obrady Trybunału Stanu

    Podczas obrad TS dotyczących immunitetu Małgorzaty Manowskiej doszło do ostrego sporu o udział sędziów wyłączonych z rozpoznania sprawy. Część członków Trybunału Stanu zakwestionowała decyzję trzyosobowego składu o wyłączeniu aż 12 sędziów, co w praktyce uniemożliwiało dalsze procedowanie.

    Podczas posiedzenia sędzia Piotr Sak stwierdził, że uprawnionych do orzekania jest trzech sędziów.

    Zobacz również:

    I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wydała oświadczenie. Reakcja na awanturę w Trybunale Stanu
    Polska

    Manowska oburzona awanturą w Trybunale Stanu. "Zdziczenie obyczajów"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur

      - Do orzekania jest dziś uprawniona tylko i wyłącznie trójka sędziów. W momencie, w którym państwo przychodzicie, to macie prawo, ale formalnie nie macie teraz statusu sędziów. Zostało wydane postanowienie, które państwa wyłączyło. Choć macie togi, to nie jesteście dziś sędziami - mówił w środę 3 września sędzia Sak.

      Część członków Trybunału Stanu zakwestionowała decyzję trzyosobowego składu o wyłączeniu aż 12 sędziów, co w praktyce uniemożliwiało dalsze procedowanie.

      Między członkami Trybunału Stanu doszło do słownych przepychanek. - Ja nie jestem przyzwyczajony do politycznych cyrków. To jest sąd, i to Sąd Najwyższy, proszę się z tym liczyć. Dosyć tych igrzysk politycznych - skwitował awanturę sędzia Piotr Andrzejewski. Tuż po tym wstał z miejsca, popchnął krzesło i siedzącego na nim sędziego.

      Zobacz również:

      Trybunał Stanu zdecydował w sprawie Manowskiej
      Polska

      Trybunał Stanu zdecydował w sprawie Manowskiej. Prokuratura Krajowa reaguje

      Dawid Szczyrbowski
      Aleksandra Czurczak
      Dawid Szczyrbowski, Aleksandra Czurczak
      Bocheński w ''Graffiti'' o sporze wokół programu edukacji zdrowotnej: Próbuje się poszerzać wpływ państwa na wychowanie dzieciPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze