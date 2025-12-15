Rob Reiner nie żyje. Został znaleziony wraz z żoną
Nie żyje reżyser Rob Reiner oraz jego żona Michele. Ciała małżeństwa znaleziono w domu w niedzielę. Chociaż policja nie potwierdza tożsamości ofiar, rzecznik rodziny wydał komunikat mówiący o śmierci Reinerów.
Rzecznik rodziny Reiner poinformował w niedzielę późnym wieczorem, że Michele i Rob Reinerowie zmarli.
"Z głębokim smutkiem informujemy o tragicznej śmierci Michele i Roba Reinerów. Jesteśmy wstrząśnięci tą nagłą stratą i prosimy o uszanowanie prywatności w tym niezwykle trudnym czasie" czytamy w oświadczeniu.
Jak podaje CNN, funkcjonariusze wydziału zabójstw policji w Los Angeles przebywają w domu Reinera i prowadzą dochodzenie w sprawie prawdopodobnego zabójstwa.
- Na chwilę obecną nie poszukujemy nikogo w charakterze podejrzanego ani w żadnej innej roli - powiedział w niedzielę zastępca szefa policji Alan Hamilton na konferencji prasowej, podkreślając, że śledztwo jest wciąż na wczesnym etapie.
Przedstawicielka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi nazwała doniesienia o śmierci hollywoodzkiego reżysera "druzgocącymi".
"Trudno wyobrazić sobie kogoś bardziej niezwykłego i wybitnego w każdej dziedzinie i przedsięwzięciu, którym się zajmowali" - napisała była przewodnicząca Izby Reprezentantów w poście dla X. "Rob był kreatywny, zabawny i kochany. A we wszystkich ich przedsięwzięciach Michelle była jego niezastąpioną partnerką, źródłem intelektu i kochającą żoną".
Pelosi dodała, że Reiner był "kultową postacią filmową, która swoimi filmami rozśmieszała, wzruszała i skłaniała do refleksji".
Do licznych osiągnięć Reinera należą reżyserowanie filmów "Kiedy Harry poznał Sally", "Narzeczona dla księcia" i "Ludzie honoru". Przełomowym momentem w jego karierze była rola zięcia Archiego Bunkera w serialu telewizyjnym "All in the Family".
