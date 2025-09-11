W skrócie W Sejmie doszło do burzliwej debaty po incydencie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

W odniesieniu do incydentu Mariusz Błaszczak skrytykował rząd oraz celebrytów za podejście do nielegalnej migracji w przeszłości.

Joanna Kluzik-Rostkowska wezwała Błaszczaka do skupienia się na bezpieczeństwie Polski, zamiast na dawnych sporach.

Dzień po naruszeniu polskiej granicy powietrznej przez rosyjskie drony, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił w Sejmie informację na temat podjętych działań.

Po wystąpieniu szefa MON przewidziane były oświadczenia klubów i kół sejmowych. Jako pierwszy głos zabrał wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak. Swoją przemowę rozpoczął od podziękowań dla żołnierzy Wojska Polskiego, co spotkało się z oklaskami ze strony obecnego ministra obrony narodowej.

"Mówił, że to biedni ludzie". Mariusz Błaszczak wypomina rządowi słowa Tuska

Mariusz Błaszczak nie zakończył jednak swojego wystąpienia na pochwałach. Przypomniał o tym, że atak hybrydowy ze strony Białorusi rozpoczął się jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy i przekonywał, że politycy znajdujący się w obecnym rządzie krytykowali wówczas działania dotyczące walki z nielegalną migracją.

- Przypomnę, że wówczas Donald Tusk mówił, że to biedni ludzie, którzy szukają miejsca na Ziemi - mówił.

Błaszczak mówił również o celebrytach "związanych wówczas z opozycją", którzy "znieważali żołnierzy polskiego wojska". Chwilę później nieoczekiwanie przeszedł do spraw związanych z finansowaniem mediów państwowych.

- Swoją drogą dziś Komisja Finansów Publicznych, większość "koalicji 13 grudnia" przeforsowała zwiększenie budżetu TVP w likwidacji o kolejne 800 mln zł, także już 2 mld zł w tym roku zostaną przeznaczone na TVP w likwidacji, a tam lukratywne kontrakty ma również jedna z celebrytek, która wówczas znieważała polskie wojsko - mówił.

Posłanka "rozczarowana" słowami Błaszczaka. "Mam nadzieję, że w końcu zrozumie"

Na słowa Błaszczaka zareagował prowadzący obrady wicemarszałek Piotr Zgorzelski. - Szanowny panie przewodniczący klubu, czy mogę? Pan posłucha chwileczkę. Jesteśmy w punkcie "Informacja prezesa rady ministrów ministra obrony narodowej na temat naruszania polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony" - przypomniał.

Pod koniec wygłaszanego oświadczenia wiceprezes PiS zarzucił Zgorzelskiemu, że "przerywał" mu wystąpienie. Gdy poseł zszedł z mównicy, marszałek po raz kolejny przypomniał temat prowadzonej dyskusji i wyraził nadzieję, że "nie będzie musiał pozostałym osobom (o nim) przypominać".

Tuż po byłym szefie MON głos zabrała przemawiająca w imieniu KO Joanna Kluzik-Rostkowska, która już na samym początku nawiązała do słów swojego przedmówcy. - Jestem rozczarowana wystąpieniem swojego poprzednika - wskazała.

- Mam nadzieję, że w końcu zrozumie, że rozmawiamy o racji stanu i bezpieczeństwa Polski, a nie o zaprzeszłych żalach - skwitowała posłanka.

