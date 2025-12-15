W skrócie Jose Antonio Kast, kandydat Partii Republikańskiej, wygrał wybory prezydenckie w Chile zdobywając ponad 58% głosów.

Kast zapowiada m.in. zdecydowaną walkę z przestępczością i nielegalną migracją.

Eksperci określają to jako najostrzejszy zwrot w prawo w Chile od upadku dyktatury Pinocheta.

Po opublikowaniu częściowych wyników na podstawie głosów z większości komisji wyborczych, Kast uzyskał poparcie ponad 58 proc., a jego kontrkandydatka Jeannette Jara - niecałych 42 proc. wyborców. Kast obejmie władzę 11 marca 2026 roku.

Jose Antonio Kast triumfuje w Chile

Zwycięzca wyborów w Chile jest kolejnym politykiem prawicy, który przejmie władzę w kraju Ameryki Południowej. Wśród nich są Daniel Noboa w Ekwadorze, Javier Milei w Argentynie czy Rodrigo Paz w Boliwii.

W swoim powyborczym przemówieniu zwycięzca zapowiedział, że "Chile znów będzie wolne od przestępczości, niepokoju i strachu".

- Bez bezpieczeństwa nie ma pokoju. Bez pokoju nie ma demokracji, a bez demokracji nie ma wolności - stwierdził Kast, deklarując też wymagające czasu "prawdziwe zmiany" i "przywrócenie szacunku do prawa".

"Najostrzejszy zwrot". Prawica znów u władzy w Chile

Według agencji Reutera, lider Partii Konserwatywnej i jego poglądy oznaczają "najostrzejszy zwrot w prawo" od czasu zakończenia dyktatury wojskowej Augusto Pinocheta w 1990 roku.

Wśród jego postulatów były m.in. propozycje budowy murów granicznych, rozmieszczenie wojska w rejonach o wysokiej przestępczości, deportacja wszystkich migrantów przebywających w kraju nielegalnie i radykalne cięcia wydatków publicznych. Zwycięzca wyborów jest też przeciwnikiem dostępu do aborcji i tabletki "dzień po".

59-letni Kast, który jest synem niemieckiego nazisty zbiegłego do Chile po wojnie, ubiegał się o urząd prezydenta po raz trzeci.

Źródło: Reuters

