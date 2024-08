Parlamentarzysta podkreślił, że sprawa dotyczy sytuacji sprzed czterech lat , kiedy miało dojść do próby pozbawienia go praw do wykonywania zawodu.

- Wytoczenie tej sprawy jest wielką hańbą prokuratury, (...) a to, że te działania nie zostały dotychczas zatarte, jest nieprzyzwoitością wobec człowieka. Nie dopuszczam sytuacji, by sprawa trafiła do sądu, ponieważ byłoby to zaprzeczeniem państwa prawa. Sprawy można kierować do sądu wtedy, kiedy jest uprawdopodobnienie popełnienia czynu zabronionego, a w tej sprawie trudno jest znaleźć cokolwiek poza polityką - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" pełnomocnik Giertycha mec. Jacek Dubois.