"W związku z pojawiającymi się informacjami o używaniu pieniędzy PKOl - de facto pochodzącymi bezpośrednio lub pośrednio ze Skarbu Państwa do celów finansowania rodzin działaczy PKOl, w tym samego prezesa, ze szkodą dla PKOl, ale i dla sportowców, którzy mieli prawo liczyć na pomoc PKOl - składamy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków zarządu PKOl z art. 296 par. 1 i 2 Kodeksu karnego" - przekazała parlamentarzystka na platformie X.

We wskazanych artykułach chodzi mowa m.in. o "wyrządzeniu znacznej szkody majątkowej osobie fizycznej, prawnej albo jednostce administracyjnej".

Polski Komitet Olimpijski. Zespół ds. rozliczeń PiS składa zawiadomienie do prokuratury

Kierujący pracami zespołu ds. rozliczeń PiS Roman Giertych poinformował, że zawiadomienie zostanie złożone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie w przyszłym tygodniu.

- A ponieważ związek ten odmówił przedstawienia informacji, co do rozdysponowania pieniędzy publicznie panu ministrowi Sławomirowi Nitrasowi , uznaliśmy, że istnieje podstawa, aby sprawę zbadała prokuratura - dodał.

Sławomir Nitras i Radosław Piesiewicz. Konflikt między Ministerstwem Sportu a PKOl

W poniedziałek minister sportu Sławomir Nitras na portalu X przedstawił dane dotyczące finansowania z budżetu państwa przygotowań sportowców do IO w Paryżu w latach 2022-24. Wynika z nich, że Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz spółki Skarbu Państwa w tym okresie przekazały Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 92 163 180 złotych . Natomiast polskie związki olimpijskie w tym samym czasie z budżetu państwa otrzymały 785 659 000 złotych.

Nitras poprosił prezesa PKOl Radosława Piesiewicza o przekazanie dokumentacji dotyczącej m.in. składu delegacji poszczególnych związków na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Informacje te miały trafić do MSiT do 14 sierpnia 2024 roku. Miało to związek z krytykowaniem w mediach prezesa PKOl, że sportowcy mieli gorsze warunki od działaczy komitetu.