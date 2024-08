Bodnar pisze do PKW. Wraca sprawa Funduszu Sprawiedliwości

Adam Bodnar kieruje pismo do PKW. Nowe ustalenia ws. Funduszu Sprawiedliwości

"Program nie był programem powszechnym, przeznaczonym dla wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie był także programem opartym o przygotowaną w MS merytoryczną i finansową analizę rzeczywistego zapotrzebowania na sprzęty lub wyposażenie. Może o tym świadczyć brak np. zamkniętej listy możliwych sprzętów i wyposażenia lub określonych widełek akceptowanych kosztów zakupu. Budżet programu 7 września 2023 roku został zwiększony o 30 milionów złotych - ze 180 do 210 milionów " - podkreśla minister sprawiedliwości w najnowszym piśmie.

Każdy podmiot był zobowiązany do poinformowania MS o terminie przekazania sprzętu. Pracownicy ówczesnego Departamentu Funduszu Sprawiedliwości przekazywali tę informację do Gabinetu Politycznego ówczesnego Ministra Sprawiedliwości. "Minister następnie podejmował decyzję, który z polityków (nie tylko członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości) będzie przekazywał czek na danej uroczystości" - wskazuje Bodnar.

To kolejne pismo w tej sprawie, które zostało wysłane do PKW. W lipcu ministerstwo wysłało dwa raporty, w których informowało o potencjalnym wykorzystywaniu środków publicznych do wsparcia kampanii wyborczej. Jedno z nich dotyczyło działalności Funduszu Sprawiedliwości, a dokładnie powiązania przydzielanych bez konkursów, wielomilionowych dotacji z okręgami wyborczymi polityków Suwerennej Polski.