Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Marcina Romanowskiego

Marcin Romanowski. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie

Rzecznik PK przypomniał, że w poniedziałek 15 lipca doszło do zatrzymania i przesłuchania Marcina Romanowskiego. Jak wskazano w informacji, poseł "nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia, w tym również co do treści stawianych mu zarzutów".