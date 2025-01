Policjanci obecni przed domem polityka Prawa i Sprawiedliwości przekazali, że najprawdopodobniej zostaną przed budynkiem do godziny 10:30.

- Nie zastaliśmy na miejscu osoby, którą mieliśmy doprowadzić. Mamy czas do godz. 10.30, żeby zrealizować sądowy nakaz zatrzymania tej osoby. O dalszym przebiegu działań zdecyduje dowódca - powiedziała w rozmowie z mediami mł. asp. Aneta Placek ze skierniewickiej policji.

Jeszcze w czwartek wieczorem Zbigniew Ziobro był w Brukseli , co potwierdził były wiceminister sprawiedliwości w Polsat News.

- Rozmawiałem z panem ministrem kilka minut temu (w czwartek po godz. 19 - red.), był w Brukseli, w Belgii . Zakładam, że z tej Brukseli przemieści się do Polski - mówił w "Gościu Wydarzeń" Michał Wójcik.

Próba zatrzymania Zbigniewa Ziobry. Policja przed domem polityka

Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek poinformował, że w przypadku dalszego unikania przez Ziobrę stawienia się na komisji, może czekać go areszt. - Jeżeli były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro będzie nadal uchylał się od stawienia przed komisją śledczą może być aresztowany na 30 dni - wskazał minister, cytowany przez PAP.

Ziobro na początku tygodnia powiedział w Polsat News, że przybędzie do Polski. Podkreślił jednak, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z września 2024 roku działanie komisji śledczej jest sprzeczne z konstytucją.

- Nie należę do tych, którzy mdleją. Mimo że jestem za granicą, to przybędę do Polski, bo ja się nie obawiam funkcjonariuszy. Nie będę stawiał też oporu, ale postawię sprawę jasno, pokazując wyrok Trybunału Konstytucyjnego - powiedział w poniedziałek na antenie Polsat News Zbigniew Ziobro.