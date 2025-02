Rafał Z. został odnaleziony w hiszpańskiej Walencji przez tamtejsze służby, z którymi współpracę nawiązali dolnośląscy "łowcy głów" z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP we Wrocławiu i Biuro Kryminalne KGP. W ramach koordynacji międzynarodowej w Punkcie Kontaktowym ENFAST udało się zlokalizować 52-letniego już dzisiaj mężczyznę.

20 lutego o poranku Z. został zatrzymany przez wyspecjalizowany zespół poszukiwań z Madrytu FAST. Poszukiwany miał być zaskoczony, gdyż posługiwał się fałszywymi danymi osobowymi , a do tego kilka lat temu zmienił swój wygląd.

Wkrótce Prokuratura Krajowa we Wrocławiu zarzuciła mu obrót znaczną ilością narkotyków i wytwarzanie materiałów wybuchowych. Na ucieczkę z Polski Rafał Z. zdecydował się po wydarzeniach z 5 sierpnia 2003 r., kiedy to w wyniku gangsterskich porachunków doszło do zabójstwa Roberta Sz. Głównym podejrzanym stał się właśnie "Kojot".