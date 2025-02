W wywiadzie udzielonym Programowi Pierwszemu Polskiego Radia minister wskazywał, że zagraniczne grupy przestępcze podejmują próby wzmocnienia swojej pozycji w Polsce . Zaznaczył, że tylko w ubiegłym roku z naszego kraju wydalono 8 tys. osób. Do popełnianych przez cudzoziemców przestępstw zaliczać się mają m.in. handel narkotykami, bronią oraz wymuszenia. Ich działania mają charakteryzować się "brutalnymi metodami" .

- Mówimy tu o twardej przestępczości, z którą musimy się zmierzyć i tu dane policji są jasne. Zagraniczne gangi próbują wejść do Polski, opanowywać różne rodzaje przestępczości - przekonywał Siemoniak, podkreślając, że działania MSWiA nie mają "żadnego związku z kampanią wyborczą".

11 lutego odbyła się narada dotycząca przestępczości wśród cudzoziemców - oprócz Siemoniaka wziął w niej udział również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski . Do wielu incydentów z udziałem zagranicznych gangów dochodzi bowiem właśnie w stolicy.

Do tragicznego zdarzenia z udziałem cudzoziemców doszło chociażby w ubiegłym tygodniu, w nocy z piątku na sobotę. Przed jedną z restauracji przy Placu Konstytucji doszło do walki na noże pomiędzy kilkoma osobami. Bójka poskutkowała śmiertelnym zranieniem 31-letniego obywatela Gruzji. Trzech innych Gruzinów zostało zatrzymanych przez policję i trafiło do aresztu na dwa miesiące - dochodzenie jest w toku.