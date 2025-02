Dochodzenie prokuratury dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza to śledztwo w sprawie podejrzenia fikcyjnego zatrudnienia polityka w dyrekcji generalnej Lasów Państwowych .

Dariusz Matecki w rozmowie z Polsat News podkreślił, że miał zgodę na pracę zdalną, dlatego nie przychodził do pracy, ale obsługiwał media społecznościowe Lasów Państwowych.

Poseł zaznaczył jednak, że jest pewien, iż trafi do aresztu.

- Jestem przekonany, że Szymon Hołownia jest moim tak wielkim fanem, że wniosek (o uchylenie immunitetu i areszt - red.) już jest w Sejmie i jest procedowany (...). Mają większość, mogą to zrobić, tylko uważam, że to totalnie niezasadne. Nie mam sobie nic do zarzucenia. Nigdzie nie wyjeżdżam. Chcę przedstawić prokuraturze moje argumenty w tej sprawie - podkreślił.