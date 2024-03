Premier zaprasza rolników na spotkanie. Padła data

Donald Tusk zaprosił protestujących rolników na rozmowy do Warszawy. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 10 w Centrum Dialog. - Umówiłem się z rolnikami na spotkanie w tym tygodniu, żeby zaraportować działania, do których zobowiązałem się na spotkaniu w tamtym tygodniu. Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej. - Będę do dyspozycji - dodał.