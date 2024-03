Protest polskich rolników. Premier Ukrainy: Bez sensu

Premier Ukrainy Denys Szmyhal , występując na konferencji w Kijowie, odniósł się do tej kwestii. - Bardzo ważne, że mimo protestów polskich przewoźników, polskich rolników, nie odnotowano żadnego blokowania dostaw uzbrojenia, sprzętu wojskowego, transportów humanitarnych i paliwa. Te wszystkie ładunki jadą na Ukrainę bez przeszkód - powiedział szef ukraińskiego rządu.

Protesty na granicy z Ukrainą. "Bez sensu"

Sytuacja na granicy może się zmienić. Negocjacje z Brukselą