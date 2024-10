"To, że prezydent Duda wciąż blokuje nominacje ambasadorskie w takich krajach jak USA, Izrael, Ukraina czy przy NATO jest skrajnie nieodpowiedzialne" - przekazał premier Donald Tusk. "Wiem, zostało tylko 299 dni, ale to o 299 za dużo" - zaznaczył szef rządu, wskazując na upływającą kadencję Andrzej Duda. Do sprawy odniósł się prezydent. "Premier Donald Tusk manipuluje. Ambasadorzy RP z USA i Ukrainy są, bo nie zostali odwołani" - napisał.