Raport pokontrolny trafił do rąk świętokrzyskiego komendanta, który jednocześnie zwrócił się do PIP o jego utajnienie. Jak informuje Radio Kielce, w środę 26 marca Wojciech Bugaj zmienił zdanie, wnosząc o uchylenie wniosku dotyczącego utajnienia raportu.

Zdaniem zastępczyni świętokrzyskiego komendanta OHP Małgorzaty Marenin, cząstkowe wyniki raportu wskazują, że w jednostce działo się źle, a opisywane przez pracowników sytuacje mogą wyczerpywać znamiona mobbingu. Z kolei Wojciech Bugaj w rozmowie z Radiem Kielce zapewnia, że nic nie wskazuje na to, by w raporcie znalazły się wnioski, które mogą go obciążać.

Jednak jak ustalił Interia, podczas tejże kontroli nikt nie kontaktował się z pracownikami przebywającymi na zwolnieniach lekarskich, w tym także psychiatrycznych. A to głównie oni twierdzą, że doświadczyli negatywnych działań ze strony komendanta przez co podupadli na zdrowiu.

- Te osoby złożyły skargę i uciekły na zwolnienia lekarskie, na których przebywają do dzisiaj. Nie możemy wzywać ludzi z L4 - tak tłumaczył to Interii Jerzy Budzyn, komendant główny OHP.