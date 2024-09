We wtorek Donald Tusk wziął udział w oficjalnym otwarciu Narady Kierowników Placówek Zagranicznych RP .

- Decyzja Niemiec o nałożeniu ściślejszych kontroli na wszystkich granicach lądowych kraju jest nie do zaakceptowania dla Polski - powiedział premier. - Warszawa zażąda pilnych konsultacji ze wszystkimi dotkniętymi obostrzeniami krajami - dodał.

Reakcja premiera na decyzję Niemiec. "To jest zawieszenie Schengen"

- Nie można się zgodzić z postępowaniem "od ściany do ściany" . Spodziewamy się jutro decyzji ze strony Niemiec o zaostrzeniu kontroli na granicach ze wszystkimi państwami, w tym z Polską - powiedział Tusk. - To jest de facto zawieszenie Schengen na dużą skalę - dodał.

- Tego typu działania są z polskiego punktu widzenia nie do zaakceptowania. Nie mam żadnych wątpliwości, że to wewnętrzna sytuacja polityczna Niemiec powoduje zaostrzenie tych kroków, a nie nasza polityka wobec nielegalnej migracji na naszych granicach - podkreślił premier. - My dzisiaj potrzebujemy pełnego wsparcia ze strony Niemiec i całej Unii Europejskiej - dodał.