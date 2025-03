We wtorek minęły cztery lata od aresztowania Andrzeja Poczobuta - dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Od maja 2023 roku odbywa on karę ośmiu lat więzieniaw kolonii karnej w Nowopołocku, po skazaniu za "wzniecanie, podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na szkodę Białorusi".