Prezydent pokusił się nawet o stwierdzenie, że polski rząd to "niedołęgi", co nie spodobało się Donaldowi Tuskowi.

Andrzej Duda o rządzie Donalda Tuska. "Wstyd"

- Były pieniądze. Gdzie są? Albo mamy do czynienia z ludźmi, którzy pozwalają kraść i uczestniczą w tym procederze, albo pozwalają kraść, bo nie umieją sobie poradzić - stwierdził m.in. Andrzej Duda we wspomnianym wywiadzie.

Andrzej Duda krytykuje rząd. Szefowa KPRP tłumaczy

Do sprawy odniosła się szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka w programie "Pytanie Dnia". Pytana, jak ocenia wystąpienie prezydenta, stwierdziła, że "padły tam bardzo poważne zarzuty, ale one mają pokrycie w prawdzie".

- Mówię tu o Białej Księdze w Ministerstwie Finansów. Bardzo się ucieszę, jeśli to dementi nastąpi. Pan prezydent mówi jasno: Sprawdzam. Pan prezydent deklaruje, że do ostatniego dnia swojej prezydentury będzie walczył o wydatki na ponad 4 proc. PKB na zbrojenia - zapewniła.

Krytyka rządu Donalda Tuska. "Prawda boli"

- To nie są obszary, w których jest jakieś bardzo duże zaskoczenie, co do stanowiska pana prezydenta. Pewne kwestie światopoglądowe i związane z nominacjami, które są prerogatywą głowy państwa - np. ambasadorskie i sędziowskie - nie mogą zostać złamane, bo byłoby to wbrew Konstytucji - podsumowała.