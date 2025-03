Ireneusz Raś kandydatem na wiceministra. Wniosek na biurku premiera

Ireneusz Raś z PSL-TD może zostać wiceministrem rozwoju i technologii. Wniosek o powołanie go na to stanowisko został przekazany do premiera Donalda Tuska - wynika z nieoficjalnych informacji. Raś ma uzupełnić wakat w ministerstwie po Jacku Tomczaku, który podał się do dymisji.