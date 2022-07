Premier odwołał Piotra Naimskiego. Kim jest zdymisjonowany polityk?

Oprac.: Wiktor Kazanecki Polska

Nagła dymisja Piotra Naimskiego to polityczne wydarzenie środowego wieczoru. Premier odwołał go ze stanowisk pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej oraz sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naimski w życiu politycznym Polski uczestniczy od lat. Kim jest zdymisjonowany polityk, który jeszcze we wtorek zapewniał, że węgla w Polsce nie zabraknie?

Zdjęcie Piotr Naimski otrzymał dymisję w środę / Tomasz Jastrzebowski/ / Reporter