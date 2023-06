Premier Morawiecki o niekontrolowanej migracji: Wiąże się ze wzrostem przestępczości

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Polska

- Każdego dnia docierają do nas bardzo niedobre wieści z krajów w zachodniej Europie o zbrodniach i strzelaninach. Dzieje się tak ponieważ mamy do czynienia z niekontrolowaną migracją, która wiąże się ze wzrostem przestępczości - ocenił Mateusz Morawiecki. Premier skomentował również powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu, ocenił, że "będzie wartością dodaną". - Program PiS powinien szybko zostać przełożony na rzeczywistość. I Jarosław Kaczyński to gwarantuje - podkreślił szef rządu.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że niekontrolowana migracja wiąże się ze wzrostem przestępczości / Marcin Bielecki / PAP