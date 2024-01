Okrzyki w Sejmie. Tusk: Krzyki mafii politycznej

Podsumowując ostatnie osiem lat rządów PiS w TVP lider PO wskazał, że " Kaczyński zbudował system oparty na kłamstwie tylko po to, aby utrzymać rząd ". Szef rządu skupił się też na kwestii zarobków w mediach państwowych, gdzie "komentatorzy" za każdą wypowiedź uderzającą w ówczesną opozycję, pobierali co najmniej 500 złotych.

- Oni musieli im płacić, bo nawet we własnych kręgach nie umieli znaleźć ludzi, którzy mówiliby takie brednie - wskazywał Tusk.

- To jest ten krzyk mafii politycznej, tek krzyk z tamtych ław. Ja jako jeden z nielicznych pamiętam ich od początku, i oni zawsze zarzucali innym to, co sami robią! - mówił premier. Następnie szef rządu zaczął wyliczać firmy oraz fundacje, które otrzymały środki z Funduszu Sprawiedliwości.