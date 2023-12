Chaos w TVP. Donald Tusk apeluje do TV Republika

Następnie premier zaapelował do zadającego pytania o wnikliwe przeczytanie całości dokumentu, a nie cytowania "wygodnych zdań". - Opublikujcie całą opinię, a nie wybrane zdania. Ona jest miażdżąca dla was, nie dla dzisiaj rządzącej ekipy - dodał szef rządu.

- My dysponujemy opiniami najwybitniejszych prawników , którzy nie mają żadnych wątpliwości, że działania ministra Sienkiewicza są zgodne z prawem i interesem publicznym. Mówię o prawnikach, którzy nie dostają za to pieniędzy i nie ryzykowaliby swojej reputacji , gdyby nie byli przekonani, że nasze działania są i pożądane, i zgodne z prawem - zapewnił premier.

Tusk: Zachowanie PiS jak rebelia w XVIII-wiecznym wydaniu

Według Donalda Tuska w tej chwili dynamice politycznej będą "niestety towarzyszyć nieustanne spory prawne". - PiS z tych sporów prawnych wyciąga bardzo złe wnioski, to znaczy występuje przeciw państwu polskiemu. To, co dzisiaj robią, zapisze się czarnymi zgłoskami w polskiej historii: taka rebelia w najgorszym, XVIII-wiecznym wydaniu - ocenił.