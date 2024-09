- Jesteśmy świadomi chyba wszyscy tego, że kiedy taka ustawa tej wielkości, jak choćby ta, którą dzisiaj kończy robić rząd, trafia do Sejmu, to ona tak naprawdę musiałaby trafić do wszystkich komisji (...) Z tego co widzę, to na każdym praktycznie zbliżającym się posiedzeniu Sejmu, które umiem sobie wyobrazić, będzie jakaś ustawa, która będzie dotyczyła odbudowy Polski po powodzi, bo ten proces będzie trwał miesiącami, a być może nawet latami - wyjaśnił.

