Decyzję o zakończeniu działania podkomisji smoleńskiej podjęło w piątek Ministerstwo Obrony Narodowej z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele. Mimo to Antoni Macierewicz w poniedziałek pojawił się w siedzibie podkomisji, by dalej kontynuować prace.

Podkomisja smoleńska. Antoni Macierewicz opuścił siedzibę

"Decyzja Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza została wykonana. Pomieszczenia zostały zaplombowane. Budynek jest pusty . Teraz czas na rozliczenie Komisji Macierewicza. Zabieramy się do tego bezzwłocznie" - podkreślił w serwisie X polityk Koalicji Obywatelskiej .

Antoni Macierewicz vs. MON. Spór o podkomisję

- Komisja nie została zlikwidowana, bo pan minister nie ma takiego uprawnienia . Komisja działa do sierpnia 2024 roku. Nie ma żadnych przepisów umożliwiających ministrowi likwidację - przekazał Macierewicz - mówił na antenie Polsat News.

Jak zapowiedziało Ministerstwo Obrony Narodowej, członkowie podkomisji mają prawo do przebywania w swojej dawnej siedzibie do północy 18 grudnia .

Z kolei Cezary Tomczyk w rozmowie z Interią zaznaczył, że "decyzja o rozwiążaniu podkomisji jest ostateczna". - Ta decyzja zapadła z dniem ogłoszenia, czyli 15 grudnia. Od tego momentu cała działalność pana Antoniego Macierewicza to wyłącznie jego prywatna sprawa. Wszystko, co robi, robi jedynie we własnym imieniu - podkreślił wiceszef MON.