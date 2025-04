- Moją radą jest, aby utrzymać rozmieszczenie sił, jakim jest teraz. Okresowo przeglądaliśmy je od czasu, gdy w 2022 roku pierwotnie przesunęliśmy siły do przodu (...) zarówno na poziomie wojskowym, jak i politycznym, i konsekwentnie zalecałem przez cały ten okres utrzymanie sił, które wysunęliśmy do przodu, i będę to nadal robić teraz - powiedział gen. Christopher Cavoli podczas wysłuchania przed komisją ds. sił zbrojnych. Dotyczyło ono rozmieszczenia wojsk USA w Europie.